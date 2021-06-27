У Львові на півмарафоні помер 23-річний бігун. Він не був аматором

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Євгенія Кожебаткіна

У Львові помер 23-річний хлопець, який брав участь у півмарафоні. Він не добіг 200 метрів до фінішу, хоча на початку 15 кілометрів подолав всього за 1 годину 15 хвилин. Загальна довжина дистанції 21 кілометр.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, а також видання «Zaxid.net».

«Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть», — написав мер Львова.

Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на трасі проведення півмарафону, були безрезультатними. Причина смерті наразі невідома, її встановить розтин.

Організатори спочатку призупинили проведення змагань, але пізніше відновили за зміненим маршрутом.

Участь у змаганні могли взяти усі охочі, але загиблий хлопець не був аматором.

Генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький під час брифінгу повідомив, що бігун неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах, зокрема у 2019 році пробіг марафон у Києві.

«Цього разу він хотів покращити свій результат. Він дуже добре і швидко сьогодні біг, 15 км подолав всього за 1 годину 15 хв. Добігаючи хлопець знепритомнів. Медики проводили реанімацію майже годину», — розповів Черніцький.

Він додав, що відповідальність за стан здоров’я лежить на самих учасниках марафону. Однак він запевнив, що рідним хлопця нададуть фінансову допомогу.

За даними видання «Zaxid.net», загиблий бігун мешкав у Львові, проте його батьки живуть у Кривому Розі. Їх уже повідомили про смерть сина.