Американська фармкомпанія Johnson & Johnson заплатить $230 мільйонів у справі про опіоїдну кризу

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Американський фармацевтичний гігант Johnson & Johnson має заплатити $230 мільйонів у рамках судових розглядів у штаті Нью-Йорк навколо так званої опіоїдної кризи.

Про це повідомляє BBC.

Опіоїди — це клас сильнодіючих ліків, що містяться в опійному маку, які можна використовувати для блокування сигналів болю між мозком і тілом. Їх можна знайти і як ліки, що відпускаються за рецептом, і як незаконні вуличні наркотики (героїн). У США у період з 1999 по 2019 рік від передозування ними померло майже пів мільйона людей.

Виплати ж виключають компанію Johnson & Johnson з судової тяганини, яка має розпочатися 29 червня. На ній відповідачами будуть кілька великих виробників і дистрибʼюторів опіоїдів.

У компанії підкреслюють, що рішення про виплати не означає визнання у порушенні закону. Виплати повинні будуть проводитися протягом девʼяти років. Компанії доведеться заплатити додатково $30 млн у разі створення фонду, кошти якого будуть спрямовувати на запобігання проблем з опіоїдами у майбутньому.

У J & J заявили, що врегулювання відповідало раніше укладеній угоді зі штатом Нью-Йорк. У ній також міститься заклик до J & J припинити продаж знеболювальних по всій країні (компанія заявила, що вже виконала цю вимогу).

«Епідемія опіоїдів завдала шкоди незліченній кількості людей у штаті Нью-Йорк і по всій країні, залишивши мільйони людей залежними від небезпечних і смертельних препаратів. Johnson & Johnson допомогла розпалити цю пожежу, але сьогодні вони зобовʼязалися покинути опіоїдний бізнес — не тільки в Нью-Йорку, але і по всій країні», — заявила генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.