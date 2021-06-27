В Україні через негоду знеструмленими залишаються майже 400 населених пунктів у 8 областях

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Зручне місто / Facebook

В Україні станом на 27 червня через пориви вітру, дощі та грозу знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ідеться про наступні області:

Київська — 129 населених пунктів;

Чернігівська — 73;

Житомирська — 57;

Черкаська — 50;

Вінницька — 26;

Львівська — 26;

Кіровоградська — 20;

Одеська — 12.

Також у суботу, 26 червня, у Львові рятувальники відкачали 350 кубометрів води з підтоплених ділянок міста, розрізали та прибрали 18 дерев на семи вулицях. Всього від початку негоди (25 червня) відкачали близько трьох тисяч кубометрів води з присадибних ділянок, житлових будинків та підземного переходу.