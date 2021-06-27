Колумбія пропонує винагороду у майже $800 тисяч за інформацію про тих, хто обстріляв вертоліт із президентом

Новини

International Labour Organization ILO / Flickr

Колумбія запропонувала винагороду у розмірі $796 тисяч за інформацію про нападників на вертоліт президента. Про це повідомляє BBC.

Літак президента Івана Дуке наближався до аеропорту в місті Кукута неподалік від кордону з Венесуелою, коли його обстріляли. На опублікованих пізніше фотографіях видно кульові отвори у гвинті і хвості вертольота. На борту ніхто не постраждав. Міністр оборони Дієго Молану, який також перебував на борту літака, запропонував винагороду за будь-яку інформацію, що дозволить знайти винуватців.

Тим часом національна поліція оголосила, що в районі Кукута виявили дві гвинтівки (АК-47 і гвинтівку калібру 7,62), які, за її словами, використовувалися під час нападу. Гвинтівка калібру 7,62 мала начебто «клеймо Збройних сил Венесуели».

Хто стоїть за цим нападом, поки невідомо.

Вертоліт обстріляли, коли він заходив на посадку в районі Кататумбо. Цей район простягається вздовж колумбійсько-венесуельського кордону і є одним з основних регіонів країни по вирощуванню коки — ключового інгредієнта наркотичного кокаїну. Окрім цього, у регіоні Кататумбо діє угрупування комуністів «Армія національного звільнення». Воно веде боротьбу з 1964 року і вважається терористичною організацією не тільки в Колумбії, але й у США та Євросоюзі.