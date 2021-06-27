В Україні за добу зафіксовано 450 нових випадків ковіду. Вакцинували понад 43 тисячі людей

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за добу 26 червня виявили 450 нових хворих на коронавірус, вакцинували ж 43 660 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу найбільше нових хворих зафіксували у місті Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 529 людей, померли 17, а одужали 1 097. Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 233 996 хворих на коронавірус, померли 52 286 з них, а одужали 2 163 069.

Що стосується вакцинації, то 26 червня щепили 43 660 людей. Першу дозу отримали 22 328, другу — 21 332 людини. Загалом з початку кампанії зробили 2 466 135 щеплень: з них отримали першу дозу 1 893 837 людей, другу — 572 298). Рекордну кількість щеплень зробили за добу 25 червня — 97 130.