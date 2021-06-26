Влада Сальвадору роздасть громадянам біткоїни

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Артем Марков / «Бабель»

Влада Сальвадору пообіцяла роздати жителям країни по $30 доларів у біткоїнах для введення масового використання криптовалюти і залучення інвестицій.

Про це повідомила пресслужба президента країни.

Ініціатива покликана підвищити використання криптовалюти і знизити витрати під час грошових переказів для мільйонів жителів, які працюють за кордоном.

Щоб отримати актив, громадянам потрібно відкрити рахунок у національному біткоїн-гаманці Chivo. За допомогою нього люди зможуть платити біткоїнами за товари, ціни на які вказані в доларах. При цьому банківські рахунки, відкриті в доларах, залишаться в цій валюті.

У Сальвадорі 7 вересня 2021 року набере чинності закон про визнання біткоїна офіційним платіжним засобом.