ОАСК відклав позов Моргенштерна до СБУ. Російський репер неправильно подав заяву

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Окружний адміністративний суд Києва відклав позов Алішера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України, оскільки російський репер подав заяву без додержання вимог.

Про це суд повідомив у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Коли ОАСК почав розглядати позов, щоб відкрити провадження, то виявив, що у заяві не дотримані вимоги, які встановлені статтями 160 та 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Тому заяву «залишили без руху», надавши термін для усунення недоліків.

Нагадаємо, 17 червня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Моргенштерна, який хоче оскаржити рішення СБУ щодо внесення його до «чорного списку».