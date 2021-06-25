ОАСК відклав позов Моргенштерна до СБУ. Російський репер неправильно подав заяву
- Автор:
- Софія Телішевська
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Окружний адміністративний суд Києва відклав позов Алішера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України, оскільки російський репер подав заяву без додержання вимог.
Про це суд повідомив у відповідь на запит «Радіо Свобода».
Коли ОАСК почав розглядати позов, щоб відкрити провадження, то виявив, що у заяві не дотримані вимоги, які встановлені статтями 160 та 161 Кодексу адміністративного судочинства України.
Тому заяву «залишили без руху», надавши термін для усунення недоліків.
Нагадаємо, 17 червня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Моргенштерна, який хоче оскаржити рішення СБУ щодо внесення його до «чорного списку».
- 29 квітня 2021 року Міністерство культури України внесло російського репера у список осіб, що загрожують національній безпеці України.
- Присутність особи в такому списку забороняє їй виступати в Україні, українські телерадіокомпанії не транслюватимуть контент із нею, а Держкіно не зможе видати Моргенштернові державне посвідчення. Також це слугуватиме однією із причин, через яку прикордонники можуть взагалі не впустити людину на територію України.
- У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».