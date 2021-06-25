«Відновлюємо життя, до якого прагнули». Ісландія першою в Європі повністю скасовує карантин

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Flickr / Ingvild Sommer

В Ісландії знімають усі карантинні обмеження, які запроваджували через поширення коронавірусу у світі. Жителям острова більше не потрібно носити маски та дотримуватися дистанції між людьми.

Про це пише Reuters.

Міністр охорони здоровʼя країни Свандіс Сваварсдоттір заявив, що обмеження знімуть уже з 26 червня. Тобто країна стане першою в Європі, яка повністю скасує карантин.

«Ми відновлюємо суспільство, у якому звикли жити і до якого прагнули», — зазначив урядовець.

Наразі 87% ісландців уже отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу. Загалом в країні проживає 360 тисяч людей.

З 1 липня повністю вакциновані туристи зможуть безперешкодно потрапити в країну, їм більше не потрібно буде проходити тестування на кордонах Ісландії. А дітям, що народилися в 2005 році або пізніше, не потрібно надавати негативний результат ПЛР-тесту.

Якщо у вас немає свідоцтва про вакцинацію, тоді підійде негативний результат ПЛР.