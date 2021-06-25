Масове отруєння в Харкові: ресторани «Мафія» та «Якіторія» мали спільну кухню і не дотримувалися санітарних норм

Новини

Sharon McCutcheon / Unsplash

Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку через спалах кишкової інфекції у Харкові, унаслідок якого постраждали 90 людей. Фахівці встановили, що основна причина спалаху — заклади, які мали спільну кухню, не дотримувались санітарно-гігієнічного режиму. Імовірне джерело спалаху — хворий працівник.

Про це йдеться у звіті служби.

Головний державний ветеринарний інспектор Харківської області тимчасово закрив обидва ресторани — «Якіторію» та «Мафію». Від одного з них вимагають вилучити з обігу та знищити продукти, що становлять загрозу здоров’ю та життю людей.

Під час перевірки виявили порушення гігієнічних вимог щодо сировини та готових харчових продуктів, зокрема:

сумісне зберігання сировини та готових продуктів;

порушення температурно-вологісного режиму зберігання (відсутні гігрометри, термометри, психрометри і, відповідно, їх повірка);

і, відповідно, їх повірка); відсутнє маркування на мішках із сировиною (рис), відповідно, не можна встановити термін придатності;

столи та інше технологічне обладнання потребують миття та дезінфекції (одна кухня та холодильники для обох ресторанів).

Станом на 24 червня кількість постраждалих у Харкові після відвідування цих закладів становить 90 людей, серед них 19 дітей віком до 17 років. Шпиталізували 86 людей (серед них — 18 дітей). У хворих виявили сальмонелу.

Раніше місцеві видання писали, що постраждалі замовляли в цих ресторанах суші. Після цього люди скаржились на підвищення температури, нудоту і блювання.