Торнадо в Чехії: кількість жертв зросла до 5 осіб, збитки оцінюють у десятки мільйонів євро

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Жертвами торнадо на південному сході Чехії стали 5 людей. Із майже 300 поранених госпіталізували понад 100 людей.

Про це повідомляють České noviny і Euronews.

У ліквідації наслідків стихії в містах Годонин і Бржецлав та в чотирьох сусідніх селах беруть участь 350 поліцейських, 500 рятувальників, зокрема із сусідніх Австрії та Словаччини, а також близько 150 військовослужбовців.

Попередньо збитки оцінюються в сотні мільйонів крон. Страхові компанії створили спеціальні кризові штаби для швидких виплат постраждалим. Державне земельне управління вже виділило 100 мільйонів крон ($4,6 мільйона) для допомоги людям.

Премʼєр-міністр Андрій Бабіш заявив, що від торнадо постраждали 2 тисячі будівель. Село Грушки практично повністю знищено. Без електрики залишаються 120 тисяч домогосподарств.

Метеорологи назвали торнадо найпотужнішим для Чехії за останні десятиліття. Влада постраждалого регіону порівняла його з апокаліпсисом.