СБУ викрила мережу інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб

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СБУ

Служба безпеки виявила мережу із 10 інтернет-агентів, які виконували замовлення російських спецслужб.

Про це пише пресслужба СБУ.

«СБУ викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які здійснювали ворожі інформаційні операції на замовлення іноземних спецслужб. Зловмисники поширювали через інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні», — йдеться у повідомленні.

Операції провели у Києві, Маріуполі, а також в Сумській, Черкаській, Вінницькій та Закарпатській областях.

«Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох — засуджено до позбавлення волі», — підкреслили в СБУ.