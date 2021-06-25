Археологи відкрили новий вид предка людини. Він може бути сполучною ланкою між неандертальцями і Homo sapiens

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Tel Aviv University

Археологи Тель-Авівського університету на розкопках карстової воронки біля міста Рамла знайшли рештки нового виду стародавньої людини, вік яких становить 120—140 тисяч років.

Про це пише журнал Science.

Археологи знайшли рештки раніше невідомого виду гомінідів, перші представники якого зʼявилися близько 400—500 тисяч років тому. Вид отримав назву Nesher Ramla Homo. Його представники жили по сусідству з розумною людиною (Homo sapiens) і схрещувалися. Nesher Ramla Homo, як вважають учені, були прямими предками неандертальців. На контакти з Homo sapiens вказує багато факторів, включаючи схожість способів обробки камʼяних знарядь.

Археологи знайшли частину щелепи, яку вони зібрали з 17 фрагментів, частину черепа і зуб. Поруч знайшли кремнієві камʼяні знаряддя і кістки тварин.

Tel Aviv University

Ученим ще потрібно провести низку тривалих аналізів і досліджень, щоб підтвердити всі гіпотези. Поки впевнено можна сказати лише одне — знайдені рештки не належать відомим видам древніх людей.