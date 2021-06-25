Радник голови ДМС заявив про «імітацію реформ» на митниці і написав заяву про звільнення. Його підтримав Нефьодов

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Позаштатний радник голови Державної митної служби (ДМС) Роман Ланський написав заяву, у якій просить позбавити його статусу радника.

У своєму Facebook він пояснив, що йде через «імітацію реформ» на митниці і блокування низки важливих для відомства проєктів.

За його словами, останні чотири місяці «в повітрі висять» ІТ-продукти, які закривають ключові процеси і потреби митниці. Це нова система управління ризиками, система митного оформлення для декларацій загального транзиту з ЄС, морський журнал пункту пропуску, реєстр інтелектуальних прав власності, 12 автоматизованих адмінпослуг і система митного аудиту.

«Не впроваджуються [проєкти] під різним соусом, іноді абсолютно абсурдним, а іноді вже абсолютно абсурдним, та часом із зауваженнями в стилі «назва протоколу приймання неправильна». Натомість, є кейс із системою управління гарантіями, в якої навіть повноцінне тестування не встигли завершити та оформити всі документи, але вже планували почати тестувати із реальними даними [...]. Змушені констатувати, що в останні місяці наша команда спостерігає імітацію роботи ІТ-напрямку і постійне затягування робочих процесів», — написав Ланський.

Він озвучив низку питань до голови ДМС Павла Рябікіна, щоб той відповів на них на пресконференції. Сам Рябікін на цю конференцію не зʼявився, нібито через хворобу.

Колишній голова ДМС Максим Нефьодов підтримав Ланського і додав, що з відомства ще йде радник Рябікіна з цифровізації Євген Єнтіс.

«У цих умовах працювати далі «в стіл» просто немає сенсу», — написав Нефьодов.