«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги на святкові вихідні. Куди можна поїхати

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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на святкові вихідні до Дня Конституції за шістьма маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Зважаючи на велику популярність залізничного транспорту серед туристів і відпочивальників, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, додаткові поїзди курсуватимуть 25—29 червня.

Так, 25 червня о 13:25 і 27 червня об 14:15 з Києва вирушить поїзд № 767/768 до Херсону. У зворотному напрямку — 27 і 28 червня о 05:26.

Ще один додатковий потяг № 249/250 вирушатиме до Чернівців — з Києва 25 і 29 червня о 15:09, до столиці (через Івано-Франківськ) — 28 червня о 19:15.

Дістатися на свята з Києва до Ужгорода теж можна буде додатковими поїздами: № 235/236 зі столиці 25 і 27 червня о 20:28, назад — 26 і 28 червня о 18:15, № 207 вирушить з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:00. З Києва до Закарпаття на 27 червня призначений поїзд № 239, він вирушатиме о 19:48.

Також «Укрзалізниця» додала поїзд № 124/123 Київ — Костянтинівка: зі столиці вирушатиме 25 і 27 червня о 21:20, а зворотно — 26 та 28 червня о 17:40.

Додаткові потяги сполучать Київ та Одесу: № 222/221 вирушатиме з Південної Пальміри 25 червня о 01:53, назад — 29 червня о 09:50, № 223/224 з Києва — 28 червня о 08:11, з Одеси — 25 та 28 червня о 10:51. На вівторок, 29 червня, до Одеси призначений поїзд № 203 — о 10:48.

Окрім цього, призначений потяг № 197/198 Київ — Ковель, зі столиці вирушатиме 26 червня о 06:36, у зворотному напрямку — цього ж дня об 11:27.