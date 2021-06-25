У Чехії торнадо зруйнував кілька населених пунктів. Сотні людей поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На південному сході Чехії потужний торнадо знищив кілька населених пунктів, що межують з Австрією і Словаччиною.
Про це повідомляє Česká Televize.
Вихор, що виник під час грози, зруйнував сотні будинків, а частину села Грушки стер з лиця землі. Зруйновано частину міста Годонин, сильно постраждали села Лужиці, Моравська Нова Вес і Микульчице, а також місто Бржецлав. Без електрики залишилися понад 120 тисяч будинків.
У регіоні оголосили надзвичайну ситуацію.
Точна кількість поранених і жертв поки невідома — МВС і Міністерство охорони здоровʼя Чехії говорять про приблизно 300 поранених. Відомо про щонайменше одного загиблого в Годонині.
Чеським рятувальникам допомагають військові, а також рятувальники з Австрії та Словаччини.
Метеорологи назвали торнадо одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом. Швидкість вітру сягала 322 км/год.
- У травні торнадо спостерігали в Херсонській області в селі Ушкалка. Ураганний вітер пошкодив паркани, дахи кількох будинків і повалив дерева.
- У березні від сильних торнадо постраждав американський штат Алабама. Стихія пошкодила сотні будинків, вирвала тисячі дерев і знеструмила кілька округів.