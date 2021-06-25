Ексміністра Рудьковського відправили в СІЗО у справі про викрадення колишнього бізнес-партнера

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Facebook / Рудьковський Микола

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому міністру транспорту і зв’язку Миколі Рудьковському та відправив його під арешт у справі про організацію викрадення ексголови компанії «Нафтогазвидобування», а нині нардепа від «Слуги народу» Олега Семінського.

Про це пише пресслужба суду.

«За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Апеляційну скаргу прокурора задоволено. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного громадянина Р. задоволено», — йдеться в повідомленні.

Раніше Рудьковського за цією справою посадили під домашній арешт, але тепер відправили за ґрати. Там він пробуде щонайменше до 22 липня.