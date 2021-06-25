Довженко-Центр заявив про можливе банкрутство через приватизацію двох корпусів

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Герман Крігер. Dovzhenko Centre

Національний центр Олександра Довженка заявив, що Фонд держмайна наказом від 1 червня виставив два його корпуси на приватизацію. Загалом у підпорядкуванні установи є чотири корпуси.

Довженко-Центр бачить у цьому загрозу банкрутства, йдеться в заяві.

Про приватизацію працівники дізналися 11 червня, коли отримали лист від регіонального відділення Фонду держмайна у Києві.

«Рішення про приватизацію ухвалили після того, як Міністерство культури та інформаційної політики надало свою «мовчазну згоду», — припускають у Центрі та запевняють, що будівлі, які планується приватизувати, приносять дохід у розмірі 15 мільйонів гривень на рік.

Таким чином продаж будівель може стати загрзою банкрутства для Центру, оскільки йдеться про 50% річного валового доходу. Відтак установа просить міністра культури Олександра Ткаченка втрутитись у ситуацію.