Зеленський: Спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація з затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча «інші країни» максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.

Про це президент зазначив в інтервʼю «VIP з Наталією Мосейчук».

«Ми з вами бачили, що відбулось у Білорусі, як посадили літак, чим усе це закінчилось. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції така операція приводить. Тож це точно не була наша операція», — пояснив Зеленський і додав «добре, що операція так і не відбулася, бо на Україну могли чекати ті ж наслідки, що й після перехоплення борту у Білорусі».

Президент зазначив, що в цій історії Україна проявила суб’єктність. Крім того, він спілкувався з Олександром Лукашенком про можливість передачі затриманих «вагнерівці», але він не допоміг у цьому.

Тему «вагнерівців» співрозмовники підняли у котексті запитання про довіру до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Президент запевнив, що у нього немає підстав не довіряти чинному главі ОП.