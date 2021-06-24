Зеленський: Спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація з затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча «інші країни» максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.
Про це президент зазначив в інтервʼю «VIP з Наталією Мосейчук».
«Ми з вами бачили, що відбулось у Білорусі, як посадили літак, чим усе це закінчилось. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції така операція приводить. Тож це точно не була наша операція», — пояснив Зеленський і додав «добре, що операція так і не відбулася, бо на Україну могли чекати ті ж наслідки, що й після перехоплення борту у Білорусі».
Президент зазначив, що в цій історії Україна проявила суб’єктність. Крім того, він спілкувався з Олександром Лукашенком про можливість передачі затриманих «вагнерівці», але він не допоміг у цьому.
Тему «вагнерівців» співрозмовники підняли у котексті запитання про довіру до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Президент запевнив, що у нього немає підстав не довіряти чинному главі ОП.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти — головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» та «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж.