«Я травмована і нещасна». Брітні Спірс виступила у суді з вимогою скасувати опікунство над нею

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Marc E. / Flickr

Співачка Брітні Спірс вперше дала свідчення у суді Лос-Анджелеса щодо справи про її опікунство, де закликала скасувати опіку батька над нею. Джеймс Спірс опікється дочкою з 2008 року.

Про це повідомляє CNN.

Під час судового засідання Спірс заявила, що батьки «експлуатують її життя», не дозволяють народити ще одну дитину та проти її волі лікували літієм.

«Це сильний наркотик. Якщо його приймати більше пʼяти місяців, то може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе наче пʼяною, не могла ні про що поговорити, ні з мамою, ні з татом. За мною доглядали шість різних медсестер», — заявила попспівачка.

Вона додала, що не повинна перебувати під опікою, якщо може самостійно працювати, а також наголосила, що «опікунство приносить їй більше шкоди, ніж користі, і позбавляє права на власне життя».

«Я брехала і говорила всьому світу, що зі мною все добре і я щаслива ... Я травмована. Я нещасна. Я не можу спати», — зізналась артистка.

Натомість адвокат її батька зазначив, що «його клієнтові [пану Джеймсові] шкода, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Містер Спірс любить свою дочку і дуже за нею сумує».