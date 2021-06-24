ФСБ опублікувала відео зі стріляниною під час інциденту з британським кораблем біля берегів Криму

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Twitter / HMS Defender

Федеральна служба безпеки Росії показала відео інциденту із британським есмінцем Defender біля окупованого Криму. РФ заявляє, що він 23 червня порушив її кордони біля півострова, британці це заперечують, адже Крим — це Україна.

На відео чутно, як екіпаж російського військового корабля, слідуючи поруч з британським судном, закликає його змінити курс і попрямувати від державного кордону Росії. Водночас з Defender приходить повідомлення, що вони роблять мирний прохід на підставі міжнародного права і конвенції ООН.

Після тривалих закликів змінити курс і не перетинати державний кордон Росії, екіпаж російського судна попереджає, що відкриє вогонь, якщо цього не станеться. Потім британському есмінцю оголошують, що він увійшов у територіальні води РФ і закликали негайно їх покинути.

Після цього росіяни дали команду здійснити попереджувальний вистріл по курсу Defender і при цьому виключити потрапляння в судно: «Виконати попереджувальну стрільбу! Виконати попереджувальну стрільбу! Виключити потрапляння! Виключити потрапляння! Вогонь!»

Потім сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу по курсу британського есмінця. Ролик закінчується повідомленням про те, що Defender вийшов з територіальних вод РФ.