CNN опублікувало відео обвалення багатоповерхівки в Маямі. Під завалами може перебувати понад 50 осіб

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Понад 50 людей можуть залишатися під завалами після часткового обвалення багатоповерхівки в американському місті Серфсайд в передмісті Маямі (штат Флорида).

Про це повідомила представниця влади округу Маямі-Дейд Саллі Гейман, передає телекомпанія CNN.

За її словами, під завалами може перебувати 51 особа — саме стільки людей, досі не знайшли і вони не вийшли на звʼязок з рятувальниками. При цьому Гейман не виключає, що деякі з них могли в момент обвалення перебувати поза домом.

CNN також опублікувало відео обвалення багатоповерхівки в Маямі.

Представник влади зазначила, що наразі рятувальники завершили пошукові роботи і приступили до розбирання завалів. Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс раніше закликав жителів «готуватися до поганих новин, враховуючи масштаб руйнувань».

12-поверхова будівля обвалилася в четвер, відомо про щонайменше одного загиблого. На місці працюють співробітники поліції, пожежники та рятувальники. В районі обмежено рух транспорту, причини НП досі не встановлені.