CNN опубликовало видео обрушения многоэтажки в Майами. Под завалами могут находиться более 50 человек

Более 50 человек могут оставаться под завалами после частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд в пригороде Майами (штат Флорида).

Об этом сообщила представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман, передает телекомпания CNN.

По ее словам, под завалами может находиться 51 человек — именно столько людей пока остаются ненайденными и не выходили на связь со спасателями. При этом Хейман не исключает, что некоторые из них могли в момент обрушения находиться вне дома.

CNN также опубликовало видео обрушения многоэтажки в Майами.

Представитель властей отметила, что к настоящему моменту спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее призвал жителей «готовиться к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений».

12-этажное здание обрушилось в четверг, известно по меньшей мере об одном погибшем. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели. В районе ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены.