Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Фірташа, Фукса та російського бізнесу

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти українського і російського бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, а також низки осіб, які представляють російський бізнес.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента та вступають у дію з моменту оприлюднення.

Які обмеження ввели проти Фукса та Фірташа:

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань;

Загалом за поданням Служби безпеки України санкції запроваджено проти 538 фізичних і 540 юридичних осіб. У списку є російські бізнесмени і чиновники, які наближені до Володимира Путіна — це брати Ротенберг та їхні родичі, Олег Дерипаска та очільник «Газпрому» Олексій Міллер.

Серед компаній – авіаперевізники, які літають в окупований Крим та інші підприємства, які співпрацюють з окупантами.

Також президент підписав указ про запровадження санкцій щодо 312 фізичних та 103 юридичних осіб, які запропонував Кабмін.

Зазначимо, що Міністерству закордонних справ доручили повідомити ЄС, США та інші держави про застосування санкцій та закликати їх до запровадження аналогічних обмежень.