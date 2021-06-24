У Греції через призупинення роботи найбільшого туроператора застрягли понад 500 українців. У МЗС пообіцяли допомогти туристам

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Jonathan Gallegos / Unsplash

У Греції через призупинення діяльності грецької туристичної компанії Mouzenidis Travel застрягли понад 500 українців.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням туристів на Батьківщину працюють посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом із Державним агентством розвитку туризму та українськими туроператорами.

«Завдяки роботі дипломатів 25—26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки — Київ, Салоніки — Львів та Іракліон — Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян», — йдеться у повідомленні МЗС.

Окремо у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що для уникнення проблемних ситуацій клієнти компанії перед поїздкою до Греції мають обов’язково зв’язатися з готелем для перевірки дійсності придбаного туру.

«Для отримання допомоги в Греції просимо звертатися на цілодобові «гарячі лінії» посольства України в Афінах: +306932765606, та консульства України в Салоніках: +306907962985», — додали в міністерстві.

Раніше компанія Mouzenidis Travel Greece заявила, що через скрутне становище змушена призупинити виконання своїх зобовʼязань. Спочатку повідомлялося, що приймати й обслуговувати нових клієнтів на території Греції не будуть з 18 до 26 червня. Проте згодом на сайті компанії з’явилося оголошення про продовження призупинки роботи до 31 липня. Водночас туроператор попередив, що точні терміни відновлення діяльності невідомі.