Премʼєр Британії Джонсон заявив, що британський есмінець біля Криму нічого не порушував: Це українська територія

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець британських ВМС перетнув кордони українських територіальних вод в Чорному морі, а не російських, тому не було порушень міжнародних прав.

Про це він заявив під час відвідування казарм Нової Нормандії і спілкування із журналістами, цитує Mirror.

«Якщо ви хочете моєї думки, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо анексію Криму Росією, це частина суверенної української території. Абсолютно правильно, що ми повинні відстоювати закон і домагатися свободи судноплавства», — заявив Джонсон.

Премʼєр Британії наголосив, що його країна не визнає анексію Криму, а тому води біля нього — українські і Британія має повне право через нього проходити.

Джонсон додав, що есмінець обрав найкоротший шлях між двома пунктами. Нагадаємо, що він йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії, а росіяни заявили, що він порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент.