Литва першою з країн ЄС виступила проти запрошення Путіна на саміт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart
Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте виступила проти запрошення на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна.
«Потрапити в пастку один або два рази може бути нещасним випадком, але потрапляти в неї постійно — просто безвідповідально! Пропозиція відновити саміти ЄС з Кремлем в той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, тільки доведе Кремлю, що насильство окупається», — написала вона в Twitter.
Як передає «Європейська правда», литовський президент Гітанас Науседа на саміті лідерів ЄС в Брюсселі заявив, що запрошення Путіна стане поганим сигналом Україні та іншим країнам Східного партнерства.
«Ми повинні мати справу з Росією, але маємо бути дуже обачними щодо реальних намірів путінського режиму. Досі ми не бачили жодних радикальних змін у моделі поведінки Росії», — сказав він.
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон, який підтримав ініціативу про запрошення, заявив, що стабільність Європи потребує «вимогливого» діалогу з Росією.
- Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це несе ризики.
- Рішення заморозити саміти між ЄС і Росією було прийнято в 2014 році на тлі російської агресії проти України.