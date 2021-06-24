Литва першою з країн ЄС виступила проти запрошення Путіна на саміт

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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте виступила проти запрошення на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна.

«Потрапити в пастку один або два рази може бути нещасним випадком, але потрапляти в неї постійно — просто безвідповідально! Пропозиція відновити саміти ЄС з Кремлем в той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, тільки доведе Кремлю, що насильство окупається», — написала вона в Twitter.

Як передає «Європейська правда», литовський президент Гітанас Науседа на саміті лідерів ЄС в Брюсселі заявив, що запрошення Путіна стане поганим сигналом Україні та іншим країнам Східного партнерства.

«Ми повинні мати справу з Росією, але маємо бути дуже обачними щодо реальних намірів путінського режиму. Досі ми не бачили жодних радикальних змін у моделі поведінки Росії», — сказав він.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон, який підтримав ініціативу про запрошення, заявив, що стабільність Європи потребує «вимогливого» діалогу з Росією.