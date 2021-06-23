Євро-2020: визначилися усі збірні, які виходять у плей-оф. Україна зіграє зі Швецією

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Збірна України з футболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня в шотландському місті Глазго.

Українці стали однією з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця в своїх групах і отримали путівки в плей-оф.

Шведи зайняли перше місце у своїй групі, зігравши внічию з Іспанією (0:0) і обігравши Словаччину (1:0) та Польщу (3:2).

Також визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу:

Уельс — Данія (26 червня, Амстердам);

Італія — Австрія (26 червня, Лондон);

Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья);

Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт);

Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест);

Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген);

Швеція — Україна (29 червня, Глазго);

Англія — Німеччина (29 червня, Лондон).