ЗМІ: Творця антивірусу McAfee Джона Макафі знайшли мертвим в іспанській вʼязниці

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Joe Raedle / Staff

Американського і британського програміста та бізнесмена, творця популярного антивірусу McAfee Джона Макафі знайшли мертвим у вʼязниці в Іспанії після того, як суд дозволив його екстрадицію до США.

Про це пише газета El Pais.

Макафі затримали в Іспанії за запитом США ще у минулому році. Суд королівства схвалив його видачу Сполученим Штатам. Американська влада вважає, що 75-річний бізнесмен ухилявся від сплати податків, спрямовуючи свої доходи на рахунки підставних осіб.

Згідно із заявою Каталонського міністерства юстиції, Макафі міг накласти на себе руки. Обставини і причини смерті магната розслідуються. Він перебував у вʼязниці Сант-Астеба-Сасрубірас у Барселоні.

Джон Макафі широко відомий у сфері криптовалют. Він має сумнівну репутацію на крипторинку і відомий своєю ексцентричною поведінкою. В кінці 2017 року він «пообіцяв зʼїсти свій статевий орган», якщо курс біткоїна не досягне мільйона доларів до кінця 2020 року.