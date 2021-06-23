СМИ: Создателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме

Американского и британского программиста и бизнесмена, создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании после того, как суд разрешил его экстрадицию в США.

Об этом пишет газета El Pais.

Макафи был задержан в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц.

Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.