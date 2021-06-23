На «Книжковому Арсеналі» визначили найкрасивішу книгу України

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Родовід

Під час відкриття «Книжкового Арсеналу» у Києві журі оголосило переможця конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». Загалом номінантів було 227.

Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте, а церемонія нагородження транслювалась онлайн.

Перемогу здобула книга «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника» від видавництва «Родовід». І тепер ця робота представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Монографію художника-ілюстратора Георгія Нарбута хотіли видати ще за життя митця, однак у 1920 році у віці тридцяти чотирьох років Нарбут несподівано помер. Видати його книгу вдалось тільки у 2020 році.

Видавництво «Родовід» змогло відтворити знищений «Нарбутівський Збірник», доповнивши його кількома текстами — спогадами друзів та колег. Видання містить понад 300 ілюстрацій.