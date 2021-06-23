ПАРЄ визнала, що Росія переслідує кримських татар

Новини

Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про становище кримських татар в окупованому Криму.

За резолюцію проголосувало 73 депутати, проти — 13, а ще двоє утрималися, інформує нардеп Олексій Гончаренко.

Назву документа змінили на «Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму», визнавши цим наявність таких порушень. Росія, у свою чергу, відмовилася від права пропонувати зміни до цього документа.

Член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко навів основні тези резолюції:

ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим — це Україна.

Незаконна окупація Криму супроводжувалася насильством проти кримських татар.

ПАРЄ відзначає серйозне насильство, зокрема тортури, викрадення, заборону мирних мітингів та інших порушень прав людини, які чиняться проти кримських татар представниками російського режиму.

ПАРЄ закликає Росію негайно звільнити Крим, припинити використання російського законодавства в Криму, зокрема про «екстремізм» та «тероризм», а також скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова.

Також Асамблея закликає РФ:

забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;

звільнити всіх незаконно увʼязнених;

припинити примусовий призов кримчан до лав російської армії;

припинити переміщення затриманих з Криму в Росію;

провести чесні та справедливі розслідування справ, повʼязаних з кримськими татарами, і покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;

припинити перешкоджати роботі юристів та правозахисників в Криму та допустити до Криму міжнародні органи, які захищають права людини.

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.