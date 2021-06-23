Кабмін заборонив вʼїзд в Україну з чотирьох країн без негативного тесту на коронавірус

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З 25 червня 2021 року громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на коронавірус.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає МОЗ.

Тест необхідно зробити безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Такі обмеження ввели для зменшення ризику поширення штаму «Дельта» в Україні

В Україні вже зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом «Дельта». Зараз пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

За даними департаменту громадського здоров'я Англії, цей штам у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.