Кабмін заборонив вʼїзд в Україну з чотирьох країн без негативного тесту на коронавірус
- Автор:
- Софія Телішевська
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Fusion Medical Animation / Unsplash
З 25 червня 2021 року громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на коронавірус.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає МОЗ.
Тест необхідно зробити безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Такі обмеження ввели для зменшення ризику поширення штаму «Дельта» в Україні
В Україні вже зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом «Дельта». Зараз пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.
За даними департаменту громадського здоров'я Англії, цей штам у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії.
- Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.