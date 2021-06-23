Угорщина пропонує безкоштовну вакцинацію жителям Закарпаття
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Уряд Угорщини з липня почне пропонувати безкоштовну вакцинацію від коронавірусу жителям прикордонних регіонів — незалежно від того, громадянами яких країн вони є.
Про це повідомляється на сайті угорського уряду.
Отже, безкоштовні щеплення зможуть отримати й жителі українського Закарпаття. В Угорщині такий крок пояснюють тим, що хочуть захистити «угорське населення та угорців за кордоном», особливо тих, хто проживає вздовж кордонів країни.
Детальніше в уряді обіцяють розповісти 28 червня, коли буде оприлюднено офіційну постанову про вакцинацію жителів прикордонних регіонів.
Водночас там наголошують, що можливості обрати препарат не буде — щеплення робитимуть тією вакциною, яка буде в наявності в пункті.
- На початку червня Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу. Аналогічної домовленості досягли й з Молдовою.