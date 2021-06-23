Синоптики спрогнозували погоду на 24 червня: Україну накриє сильна спека, на півдні та заході пройдуть грози

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Ingo Jakubke / Pixabay

У четвер, 24 червня, в Україні очікують до +36 °С, проте в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, на всій території країни буде мінлива хмарність, вітер переважно східний, 5—10 м/с. Температура вночі +17...+22 °С, вдень +31...+36 °С, на півдні країни подекуди +26...+29 °С.

Опади прогнозують подекуди у південній частині та в західних областях.

Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що 24—25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а на Закарпатті в другiй половинi доби 23 червня в мiсцях проходження сильних злив на малих річках очікується підвищення рівня води на 0,5—1 м. У зв’язку з цим можливе пiдтоплення понижених мiсць населених пунктів та утворення невеликих селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий).