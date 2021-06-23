Американські літаки вперше з часів Другої світової виконали бойовий виліт з іноземного авіаносця

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Уперше з часів Другої світової війни американські ударні літаки здійснили бойові вильоти з іноземного авіаносця. На цьому тижні винищувачі F-35B піднімалися в повітря з борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth.

Про це повідомляють CNN і британське командування.

Винищувачі Корпусу морської піхоти США завдали ударів по позиціях бойовиків «Ісламської держави» на Близькому Сході. Для нового авіаносця місія проти ІД стала першим боєм, як і для його палубної авіації.

Капітан Джеймс Блекмор, командувач авіакрила на борту HMS Queen Elizabeth, заявив, що в останній раз американські літаки виконували бойові вильоти з іноземного авіаносця в 1943 році. Тоді вони піднімалися у повітря з британського HMS Victorious у південній частині Тихого океану для боїв з японською авіацією.