В Україні за добу виявили 835 нових хворих на коронавірус і зробили понад 50 тисяч щеплень

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В Україні за добу 22 червня виявили 835 нових хворих на коронавірус і зробили 53 786 щеплень від нього.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільше нових випадків виявили в місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях. Також минулої доби шпиталізували 419 людей, померли 70 пацієнтів, одужали 2 292.

Щодо вакцинації, то 22 червня щепили 53 786 людей (одну дозу отримали 22 526 людей, другу — 31 260). Загалом з початку кампанії зробили 2 149 244 щеплень: 1 755 137 людей отримали першу дозу, другу — 394 107.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 230 977 хворих на коронавірус, з них одужала 2 155 261 людина, померли 52 123.