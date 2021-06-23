Компанія Ілона Маска до вересня хоче покрити весь світ супутниковим інтернетом Starlink

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У вересні американська компанія Ілона Маска SpaceX планує повністю забезпечити планету глобальним інтернет-покриттям за допомогою мінісупутників Starlink. Але потім компанії потрібно буде отримати дозволи регуляторів.

Про це заявила президентка компанії SpaceX Гвен Шотвелл, передає Reuters.

«Ми успішно розгорнули близько 1 800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення. Це повинно статися у вересні. Але у нас ще попереду регулятивна робота, щоб увійти в кожну країну й отримати дозвіл на надання телекомунікаційних послуг», — заявила Шотвелл.

Starlink планує розгорнути 12 тисяч супутників вартістю приблизно $10 мільярдів. Наразі вона пропонує бета-послуги в 11 країнах. У травні Ілон Маск заявив, що супутникова мережа вже отримала понад 500 тисяч попередніх замовлень на свої послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.

Що таке Starlink?

Проєкт SpaceX, який почався ще у 2015 році. За задумом Маска, на орбіту Землі виведуть 12 тисяч супутників для створення дешевого і високопродуктивного супутникового інтернет-каналу звʼязку і технічних передавачів для прийому і передачі сигналу з Землі та орбіти.

Кожен супутник покриватиме коло площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Як запевняє SpaceX, швидкість передачі даних через такий канал сягатиме 1 Гб/с. Маск планує виручити у 2025 році від цього проєкту понад $30 мільярдів.