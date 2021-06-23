Справа Шеремета: Суд залишив без змін запобіжні заходи Кузьменко й Антоненку

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Синиця Олександр / УНІАН

Шевченківський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканту та працівнику Сил спецоперацій Андрію Антоненку. Домашній арешт дитячому лікарю Юлії Кузьменко суд залишив без змін.

Про це повідомляє Суспільне.

Термін домашнього арешту Антоненка мав сплисти 29 червня, однак його продовжили на 60 днів — до 20 серпня. Що стосується Юлії Кузьменко, то її адвокат поставив перед судом питання про дострокову зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобовʼязання, але клопотання відхилили.

Таким чином, Кузьменко й Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом із електронними браслетами.