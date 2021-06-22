Збірна Хорватії перемогла шотландців та зменшила шанси України вийти у плей-оф

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Twitter / UEFA EURO 2020

У третьому турі Євро-2020 збірна Хорватії впевнено перемогла Шотландію. Матч завершився з рахунком 3:1.

Перемогу хорватам принесли голи Ніколо Влашича, Луки Модріча та Івана Перішича. Єдиний гол для шотландців забив Каллум Макгрегор.

Нічийний результат цього матчу забезпечив би Україні місце у плей-оф Євро-2020, натомість путівку в 1/8 фіналу отримали хорвати, які посіли друге місце в групі D.

Шотландія закінчила груповий етап на четвертій позиції. Переможцем квартету стала Англія. Чехія — третя. Останні набрали 4 очки і обійшли збірну Україну та збірну Фінляндії у переліку команд, які посіли третє місця. Таким чином чехи також потрапляють до плей-оф.