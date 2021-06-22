Збірна Хорватії перемогла шотландців та зменшила шанси України вийти у плей-оф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / UEFA EURO 2020
У третьому турі Євро-2020 збірна Хорватії впевнено перемогла Шотландію. Матч завершився з рахунком 3:1.
Перемогу хорватам принесли голи Ніколо Влашича, Луки Модріча та Івана Перішича. Єдиний гол для шотландців забив Каллум Макгрегор.
Нічийний результат цього матчу забезпечив би Україні місце у плей-оф Євро-2020, натомість путівку в 1/8 фіналу отримали хорвати, які посіли друге місце в групі D.
Шотландія закінчила груповий етап на четвертій позиції. Переможцем квартету стала Англія. Чехія — третя. Останні набрали 4 очки і обійшли збірну Україну та збірну Фінляндії у переліку команд, які посіли третє місця. Таким чином чехи також потрапляють до плей-оф.
- 21 червня збірна України з футболу програла збірній Австрії в заключному поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи 2020 року з рахунком 1:0 і посіла третє місце у групі. Вона має ще шанси вийти в плей-оф, якщо ввійде в четвірку кращих команд із шести, які зайняли третє місце.
- Для цього потрібно, щоб 23 червня у групі E Швеція не програла Польщі, а поєдинок між Іспанією та Словаччиною закінчився перемогою однієї з команд. Якщо програє Словаччина, то вона опуститься у групі на третє місце і матиме три очки, але поступиться Україні за всіма іншими показниками. Єдиним варіантом, який не влаштує Україну, буде мінімальна перемога Іспанії, у якій словаки забʼють 3 або більше голів. Якщо ж програє Іспанія, то матиме у своєму активі всього два очки. Польща у випадку поразки чи нічиєї у матчі зі Швецією посяде останнє місце в групі.
- А от у групі F Португалія повинна програти Франції з різницею у щонайменше три голи, а Німеччина повинна не програти Угорщині. У такому випадку Португалія фінішує третьою, але за різницею м'ячів поступиться Україні.
- Для цієї групи існує ще один варіант: якщо Португалія програє Франції, а Німеччина програє Угорщині з різницею у щонайменше два голи, то Німеччина фінішує третьою завдяки перемозі над Португалією, але при цьому буде нижчою за Україну за дисциплінарними очками.