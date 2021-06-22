Чех Кафка, який воював на Донбасі за бойовиків «ДНР», вибачився перед Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Радіо Свобода
Чех Павел Кафка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за участь у бойових діях на Донбасі на стороні сепаратистів, написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаявся за свої вчинки.
У листі він зазначив, що хотів би вибачитися перед Україною, повідомляє Медійна ініціатива за права людини.
Лист під час вебінару зачитав Надзвичайний та Повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс.
У зверненні Кафка пише, що став на бік проросійських сепаратистів і не замислювався над наслідками своїх незаконних дій.
Перебийніс зазначив, що у кінці листа засуджений пише, що хотів би вибачитися перед Україною і вірить, що Україні вдасться повернути свою територіальну цілісність дипломатичним шляхом.
- У 2015 та 2016 роках Павел Кафка брав участь у бойових діях у складі підтримуваного Росією угруповання «ДНР». За даними сторони обвинувачення, Кафка пройшов спецпідготовку в танковому підрозділі, потім служив стрільцем і водієм.
- У липні 2020 року крайовий суд міста Ческе-Будейовіце засудив Кафку за тероризм, «участь в організованому злочинному угрупованні» до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років, після чого обвинувачення та обвинувачений подали до апеляції. 5 грудня 2020 року Празький Верховний суд змінив вирок з умовного на реальний — три роки позбавлення волі.