Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований винищувач МіГ-29
- Автор:
- Софія Телішевська
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Укроборонпром
Львівський державний авіаційно-ремонтний завод після капітального ремонту і модернізації передав Повітряним силам ЗСУ черговий винищувач МіГ-29МУ1.
Про це інформує «Укроборонпром».
Літак успішно пройшов випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ.
Фахівці заводу модернізували системи й обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.
Завдяки інтегрованому приймачу літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Заміна блока приймача бортової РЛС на більш сучасний дозволила підвищити її надійність. Також розширили спектр частот радіостанції згідно з вимогами ІКАО.
- ДП «ЛДАРЗ» – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил ЗСУ. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Збройних сил. Багатофункціональність винищувача дозволяє використовувати його для протиповітряної оборони і для завдання ударів.