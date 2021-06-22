Цього року навчання Sea Breeze стануть рекордними за кількістю учасників — 32 країни

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Військові навчання See Breeze 2021 року в Чорному морі матимуть рекордну кількість учасників. У них братимуть участь 32 країни.

Про це пише посольство США в Україні у своєму Twitter.

Напередодні свою участь у навчаннях формально підтвердили військові 6-го флоту США. Окрім України та США, у See Breeze візьмуть участь представники Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Канади, Латвії, Молдови, Данії, Албанії, Пакистану, Швеції, Південної Кореї, Ізраїлю, Норвегії, Литви, Іспанії, Польщі, Естонії, Японії, Бразилії, Австралії, Марокко, Єгипту, Сенегалу, ОАЕ та Тунісу.

Загалом у навчаннях задіють понад 5 тисяч військових і 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.