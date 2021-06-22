Ашгабат посів перше місце в списку найдорожчих для експатів міст
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Столиця Туркменістану Ашгабат посіла перше місце в списку найдорожчих міст для іноземних фахівців. Ще у 2018 році Ашгабат не входив і до першого десятка, а вже в 2020 році посів друге місце в списку.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією Mercer.
Рейтинг формується на основі порівняння витрат, включаючи житло, транспорт, харчування та розваги. При цьому Нью-Йорк використовується в якості базового порівняння.
У цьому році Ашгабат вивела вперед фінансова криза в Туркменістані, яка призвела до браку продовольства та гіперінфляції. Це стало причиною зростання вартості життя в Ашгабаті за останні пару років.
Перша десятка найдорожчих міст для експатів виглядає так:
- Ашгабат (Туркменістан);
- Гонконг (Китай);
- Бейрут (Ліван);
- Токіо (Японія);
- Цюрих (Швейцарія);
- Шанхай (Китай);
- Сінгапур;
- Женева (Швейцарія);
- Пекін (Китай);
- Берн (Швейцарія).
Що стосується найдешевших міст для іноземних робітників, то в рейтингу Mercer останні місця у Тбілісі (Грузія), Лусаки (Замбія) і Бішкека (Киргизстан).
- Новозеландський Окленд отримав титул кращого міста світу за рівнем якості життя за версією аналітичного підрозділу британського журналу The Economist. У 2021 році найбільше місто Нової Зеландії перевершило Осаку й Аделаїду в рейтингу 140 найкращих міст планети.