Прокуратура Білорусі просить для опозиціонера та банкіра Бабарика 15 років вʼязниці

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Natalia Fedosenko / Contributor

У Білорусі прокуратура вимагає засудити опозиціонера та колишнього голову правління Белгазпромбанку Віктора Бабарика до 15 років колонії посиленого режиму. Це максимальний термін, який могли запросити за предʼявленими йому звинуваченнями — отримання хабара в особливо великому розмірі та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta.

Сам Бабарико провини не визнав, справу назвав сфабрикованою і відмовився давати свідчення. Влітку 2020 року він міг стати головним конкурентом Лукашенка, але до виборів його не допустили, звинувативши в економічних злочинах, і відправили у СІЗО.

Колишнього голову правління Белгазпромбанку затримали 18 червня 2020 року. На той момент він вже зібрав необхідні 100 тисяч підписів для висунення кандидатом в президенти. Проте його не допустили до виборів — відмовили у реєстрації на підставі листа з Комітету держконтролю, де нібито указувалися злочини і незаконні доходи Бабарика. Глава ЦВК Лідія Єрмошина сказала, що Бабарико створив організовану злочинну групу і займався виведенням коштів за кордон. За її словами, політик приховав щонайменше $458 тисяч.