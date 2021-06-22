Міністр Ляшко: У «Дії» зʼявиться цифровий кабінет пацієнта

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Кабінет міністрів України / УНІАН

В Україні в цьому році має зʼявитися цифровий кабінет пацієнта, який буде реалізований через додаток «Дія».

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Кабінет пацієнта, який дозволить у цифровому форматі, в додатку дія чітко відмічати всі щорічні медичні огляди, або раз на два роки, їхні результати, їхню динаміку. За результатами цих оглядів — мотивувати, як медпрацівника, вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей», — розповів Ляшко, додавши, що кабінет може запрацювати вже цієї осені.

Також Ляшко розповів, що раз на два роки планується проводити безкоштовний скринінг неінфекційних хвороб, а для людей від 55 років він буде проводитися раз на рік. Графік буде відображатися в електронному кабінеті.

«Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про деякі скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде напрямок на мамографію», — зазначив Ляшко.