У роботі Google стався масштабний збій. Імовірно, це через оновлення на Android

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У роботі пошукача Google стався глобальний збій.

Згідно з даними Downdetector, найбільше скарг надходить від користувачів зі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії та України.

Пееважно всі скаржаться на проблеми з додатком в системі Android. 73% користувачів повідомили, що мають проблеми з доступом на сайт, а 26% вказали на проблеми зі входом в обліковий запис.

Як пише Prowell Tech, імовірною причиною збою могло бути останнє оновлення додатку Google на Android. Служба підтримки рекомендувала користувачам перезавантажити смартфон або видалити останнє оновлення додатку.