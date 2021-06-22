Глава «Укроборонпрому» Гусєв розповів, як отримав посаду і чому спочатку не хотів йти в концерн

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Керівник концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розповів, що опинився на цій посаді з ініціативи президента, який був задоволений його роботою як глави Херсонської області. Але спочатку він не хотів, адже це «непроста структура».

Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Гусєв зазначив, що за ті півтора року, що він очолював Херсонську облдержадміністрацію, президент Володимир Зеленський приїжджав в область шість разів і залишився задоволений показниками «Великого будівництва» та інших проєктів. У листопаді Зеленський зателефонував і запросив на розмову.

«Він сказав: “Я вважаю, що тобі потрібно йти в «Укроборонпром»”. Я не дуже хотів йти в «Укроборонпром», тому що... Ну, це непроста структура, про неефективність якої завжди ходили легенди. Але зараз я радий, що президент вирішив саме так», — зазначив Гусєв.

Співрозмовники «Бабеля» в концерні стверджують, що чутки про призначення Гусєва в «Укроборонпром» ходили ще в липні 2020 року і лобістом цього призначення називають главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Гусєв же зазначив, що подружився з ним у 2014 році, коли обидва працювали в Міністерстві оборони. Однак, за словами глави «Укроборонпрому», Арахамія про майбутнє призначення не знав і дуже здивувався пропозиції Зеленського.

Щодо робочих моментів, то лайку Гусєв називає «частиною екосистеми» і додає, що якщо підлеглі виконують свої зобовʼязання і досягають поставлених цілей, то він — позитивний керівник, а якщо цього не відбувається — жорсткий.

На запитання про те, ким би Гусєв хотів запамʼятатися на цій посаді, він відповів: «На мій погляд, важливо не стільки, ким ти станеш, скільки те, що ти зробиш. Я кожен свій день працюю для того, щоб всі наші пріоритети реалізовувалися, мені важливо, щоб хлопці знову хотіли створювати літаки, а не стати юристами і виїхати на полуницю в Польщу».

Сам Гусєв не знає, де опиниться після реформи концерну.

Що відомо про Гусєва? Йому 41 рік, Херсонську ОДА очолив 13 липня 2019 року, висувався в народні депутати від партії «Слуга народу», але потім вирішив не брати участь у виборах. У 2014—2016 роках був заступником міністра оборони.

Із 2002 до 2009 року очолював комерційні структури і займався підприємництвом. Після цього працював у Міністерстві економіки, де займався політикою розвитку експорту та інвестиційною й інноваційною політикою.