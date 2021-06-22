Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Web Summit / Flickr
Група Hyundai Motor Group завершила процес придбання контрольного пакету акцій американської компанії Boston Dynamics. Розробника мобільних роботів оцінили в $1,1 мільярда. Інші фінансові подробиці не розголошуються.
Про це йдеться на сайті Boston Dynamics.
Відтепер Hyundai володіє 80% часткою в Boston Dynamics, а японська компанія SoftBank через одну зі своїх афілійованих осіб зберігає за собою решту 20%.
Група очікує, що це допоможе прискорити розробку робототехніки з більш широкими можливостями, включно зі створенням передових засобів мобільності, пристроїв для маніпуляцій і оптичних приладів. Водночас Boston Dynamics зможе розширити продуктову лінійку, збільшити глобальні продажі та підвищити якість обслуговування.
Hyundai разом з Boston Dynamics розробить виробничий ланцюжок у сфері робототехніки — від виробництва компонентів для роботів до інтелектуальних логістичних рішень.
Boston Dynamics розробляє високомобільних роботів, які мають підвищену мобільність, спритність та інтелект. Ці роботи вже пасуть овець, вимірюють радіацію у Чорнобильській зоні та патрулюють вулиці Сінгапуру для нагадування про правила протикоронавірусної безпеки.
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