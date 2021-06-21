Вибух у будинку під Києвом: рятувальники знайшли тіло одного загиблого
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / ДСНС України
У селі Білогородка під Києвом в одній із квартир п’ятиповерхового будинку, де стався вибух, рятувальники знайшли тіло одного загиблого.
Про це пише пресслужба ДСНС.
«В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого», — зазначили там.
У ДСНС підкреслили, що о 16:28 пожежу в будинку локалізували. Двох людей було госпіталізовано, а всіх жителів будинку евакуювали.
Свої співчуття у зв’язку із загибеллю людини у пожежі вже висловив президент Володимир Зеленський.
«Щирі співчуття у звʼязку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», — заявив він.
- У селі Білогородка під Києвом у неділю, 21 червня, вдень стався вибух у житловій п’ятиповерхівці. За даними рятувальників, після вибуху на третьому поверсі почалася пожежа, яка згодом поширилася на четвертий, п’ятий поверхи та покрівлю.