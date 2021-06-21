Парламент Швеції вперше оголосив вотум недовіри прем’єр-міністру

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Facebook / Stefan Löfven

Парламент Швеції оголосив вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену — вперше в історії країни.

Про це повідомляє телерадіокомпанія SVT.

За недовіру Льовену проголосував 181 депутат, проти були 109, ще 51 депутат утримався. Загалом вотум підтримали чотири політсили.

Раніше «Ліва партія» та крайні праві «Шведські демократи» заявили, що приводом для вотуму стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.

Під час брифінгу після оголошення недовіри Левен запевнив, що не підтримує ринкову ренту.

«Уряд має тиждень у запасі. Ми поговоримо з партнерами і з різних боків розглянемо, у який спосіб нам слід піти. Моїм головним завданням завжди було, є і буде робити те, що найкраще підходить для Швеції», — заявив він.

Згідно з законодавством Швеції, тепер Левен зобовʼязаний піти у відставку або оголосити позачергові вибори.